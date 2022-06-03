Tanzanya'da BM Barış Gücü Günü Etkinliği Yapıldı - Son Dakika
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Tanzanya'da BM Barış Gücü Günü Etkinliği Yapıldı

03.06.2022 17:02
Tanzanya'da BM Barış Gücü Günü Etkinliği Yapıldı

DARÜSSELAM, 3 Haziran (Xinhua) -- Tanzanya Halk Savunma Kuvvetleri üyeleri, Tanzanya'nın Darüsselam şehrinde Uluslararası BM Barış Gücü Günü için düzenlenen bir etkinliğe katıldı, 2 Haziran 2022.

DARÜSSELAM, 3 Haziran (Xinhua) -- Tanzanya Halk Savunma Kuvvetleri üyeleri, Tanzanya'nın Darüsselam şehrinde Uluslararası BM Barış Gücü Günü için düzenlenen bir etkinliğe katıldı, 2 Haziran 2022. Birleşmiş Milletler, Perşembe günü BM barışı koruma operasyonlarına katkıda bulunmaya devam ettiği için Tanzanya'dan övgüyle söz etti ve bu Doğu Afrika ülkesinin BM barış misyonlarına en çok üniformalı personel katkısı yapan 13. ülke olduğunu kaydetti. (Fotoğraf: Herman Emmanuel/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Tanzanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tanzanya'da BM Barış Gücü Günü Etkinliği Yapıldı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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