Tanzanya'da çekirge sürüleri imha edildi - Son Dakika

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da tarım arazilerine zarar veren çekirge sürülerinin imha edildiği bildirildi.

Tanzanya Tarım Bakanı Adolf Mkenda, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Şubat'tan itibaren Kenya sınırından Tanzanya'ya giren ve tarım arazilerini zarar veren çöl çekirge sürülerinin yok edildiğini kaydetti.

Çekirge sürülerinin Tanzanya'nın kuzeyindeki Kilimanjaro bölgesinden geldiği bilgisini paylaşan Mkenda, "Çekirgeleri imha ettik ancak çekirgelerin yumurtaları yok etmek için çalışmalara devam ediyoruz." dedi.

Doğu Afrika ülkeleri çekirge sürüleriyle mücadele ediyor

Kenya, Etiyopya ve Sudan başta olmak üzere birçok Doğu Afrika ülkesi son yıllarda çekirge sürülerinin istilasıyla mücadele ediyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne (FAO) göre, Doğu Afrika ülkelerini istila eden çekirgelerle mücadele için 38 milyon dolara ihtiyaç duyuluyor.

FAO, yeni olgunlaşmamış sürülerin Etiyopya, Kenya ve Somali'nin farklı bölgelerinde yayılmaya başladığını ve Güney Sudan, Tanzanya ve Uganda'ya ulaşabileceği uyarısı yapmıştı.

Gıda güvenliğine büyük tehdit oluşturan çekirge sürüleri, geçen yıl bölgede yüz binlerce hektar tarım arazisine zarar vermişti.

Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.

Çekirge sürüleri her gün 150 kilometre yol katedebiliyor.