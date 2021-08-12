Tanzanya'da devlet başkanı hakkında yalan haber yapan gazetenin yayımı geçici olarak durduruldu - Son Dakika

Tanzanya hükümeti, Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan'ın 2025 yılında yapılacak seçimde aday olmayacağını yazan gazeteye 14 gün yayım durdurma cezası verdi.

Hükümet Sözcüsü Gerson Msigwa, yaptığı açıklamada, iktidardaki Devrimci Partinin sahibi olduğu Uhuru gazetesinin attığı manşete ilişkin soruşturma başlatıldığını ve gazetenin 14 gün süreyle yayımlanmayacağını belirtti.

Msigwa, "Samia: 2025'te başkan adayı olmaya niyetim yok" manşetini atan gazetenin, devlet başkanının BBC ile yaptığı röportajı bilerek çarpıttığını ve liderin bu konuda herhangi bir beyanda bulunmadığını ifade etti.

Sözcü Msigea, bu cezanın, tüm gazetelerin kendilerini gözden geçirmeleri için bir fırsat olacağını kaydetti.

Devrimci Partinin Genel Sekreteri Daniel Chongolo da gazetenin 3 üst düzey yöneticisinin görevden alındığını açıkladı.

Aynı zamanda Devrimci Parti Genel Başkanı olan Hassan, eski Devlet Başkanı John Magufili'nin ölümünün ardından 19 Mart'ta devlet başkanlığı koltuğuna oturmuştu.