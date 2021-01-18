Tanzanya'da domuz gribi tespit edildi - Son Dakika

Hint Okyanusu kıyısındaki Afrika ülkesi Tanzanya'da, domuz gribinin tespit edildiği bildirildi.

Tanzanya'nın kuzeyindeki Kahama Bölgesi Başkanı Anamringi Macha, basına yaptığı açıklamada, domuz gribi nedeniyle 800'den fazla domuzun telef olduğunu belirterek, "Ülkede domuz gribi tespit edilmesi nedeniyle bölgede domuz eti tüketimi ve satılması süresiz olarak hükümet tarafından yasaklandı." dedi.

Salgınla ilgili çalışma yürüttüklerini belirten Macha, hastalığın yayılmasını önlemek için çeşitli tedbirler alacaklarını kaydetti.

Macha, domuz gribinden etkilenmediği için inek, keçi ve koyun gibi hayvanların tüketilebileceğini ifade etti.

İnsanlara ve diğer hayvanlara zarar vermeyen domuz gribi, ilk olarak bölgede 2017'de tespit edilmişti.