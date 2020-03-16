Tanzanya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Tanzanya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi - Son Dakika

Tanzanya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

6 saat önce

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da, ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlandığı bildirildi.

Tanzanya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi, System.String[]

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da, ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsveç, Almanya ve Belçika'yı ziyaret ettikten sonra ülkesine dönen 46 yaşındaki Tanzanyalı bir kadında koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

Kadının Mount Meru Hastanesi'nde karantina altına alındığı kaydedildi.

Tanzanya ile Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerin sayısı 27'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle Mısır'da 2, Cezayir'de 4, Fas'ta 1, Sudan'da 1 kişi hayatını kaybetti.

Tanzanya, Belçika, Afrika, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:40 Kaynak: AA
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