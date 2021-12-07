Tanzanya'da inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 4 kişi öldü - Son Dakika

Tanzanya'da inşaat halindeki bir binanın çökmesi sonucu en az 4 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

The Citizen gazetesinin haberine göre, Darüsselam şehrinin Goba bölgesinde inşası süren bir binanın yıkılması sonucu en az 4 kişi hayatını kaybetti.

17 kişinin yaralı çıkarıldığı binanın enkazında başka kişilerin olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Enkazda arama çalışmaları sürerken, yıkılan binanın çevresindeki evlere de zarar verdiği belirtiliyor.