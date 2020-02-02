Tanzanya'da kilisede izdiham: 20 ölü, 40 yaralı - Son Dakika
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Tanzanya'da kilisede izdiham: 20 ölü, 40 yaralı

6 saat önce

Tanzanya'nın Kilimanjaro bölgesinde kilisede düzenlenen dini festivalde meydana gelen izdihamda 20 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 40 kişi yaralandı.

Tanzanya'da kilisede izdiham: 20 ölü, 40 yaralı, System.String[]

Tanzanya'nın Kilimanjaro bölgesinde kilisede düzenlenen dini festivalde meydana gelen izdihamda 20 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 40 kişi yaralandı.

Kilimanjaro Bölge Komiseri Kippi Warioba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Moshi şehrinde Pentakostal Kilisesi'nde düzenlenen dini festivalde papazın "kutsal yağı" kullandığı sırada izdiham yaşandığını belirtti.

Warioba, olayda 16'sı kadın, 3'ü çocuk 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 40 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların çevredeki hastaneye kaldırıldığını aktaran Warioba, olayla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Öte yandan Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, izdihamda yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyerek, böyle büyük etkinliklerde dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Tanzanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:32 Kaynak: AA
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