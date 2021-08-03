Tanzanya'da Kovid-19'a karşı aşılama başladı - Son Dakika

Tanzanya, Kovid-19'la mücadele amacıyla 24 Temmuz'da ilk defa Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı ( COVAX ) kapsamında 1 milyon 58 bin 400 doz aşı almıştı.

Yerel gazeteler halkın aşılama kampanyasına yoğun ilgi gösterdiğini bildirdi ve önceliğin sağlık çalışanları, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlara verildiğini belirtti.

Günlerdir alevlere teslim olan Manavgat'ta yangın bir mahalleye daha yaklaştı, vatandaşlar tahliye için korkuyla bekliyor