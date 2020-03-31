Tanzanya'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm - Son Dakika

Tanzanya'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm
6 saat önce
Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.
Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.
Tanzanya Sağlık Bakanı Ummy Mwalimu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, başka ağır hastalıkları da bulunan 49 yaşındaki Tanzanya vatandaşının, Kovid-19'a yakalandıktan sonra yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.
Ülkede şimdiye kadar 19 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 12:12 Kaynak: AA
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