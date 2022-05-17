Tanzanya'da nadir türlerden beyaz bufalo görüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Tanzanya'da nadir türlerden beyaz bufalo görüldü

17.05.2022 16:35
Tanzanya'da nadir türlerden beyaz bufalo görüldü

Tanzanya'nın kuzeyindeki Tarangire Ulusal Parkı'nda nadir türlerden beyaz bir bufalo görüldüğü bildirildi.

Tanzanya'nın kuzeyindeki Tarangire Ulusal Parkı'nda nadir türlerden beyaz bir bufalo görüldüğü bildirildi.

Tanzanya Ulusal Parkları Komiser Yardımcısı Pascal Shelutete, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, beyaz bufalonun ilk kez dün akşam saatlerinde görüldüğünü söyledi.

Yerli ve yabancı turistlerin parka ilgisinin arttığını belirten Shelutete, beyaz bufalonun bulunduğu parkın birçok turist için bir "cazibe merkezi" haline geldiğini kaydetti.

???????Shelutete, beyaz bufalonun, parkta görülen zürafalar da dahil olmak üzere diğer beyaz hayvanlarla aynı albino ailesinden olduğuna dikkati çekti.

YORUMLAR
500
Afrika Kalkınma Bankası'ndan Tanzanya'ya 125 milyon dolarlık su ve çevre projesi desteği Afrika Kalkınma Bankası'ndan Tanzanya'ya 125 milyon dolarlık su ve çevre projesi desteği Burhaniye' de engellilere polis ziyareti Burhaniye' de engellilere polis ziyareti
Kaynak: AA

Tanzanya, Komiser, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tanzanya'da nadir türlerden beyaz bufalo görüldü - Son Dakika


Son Dakika
18:33 Heyecan yaratan final! Avrupa Ligi sahibini buluyor
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 19:05:38. #1.12#
SON DAKİKA: Tanzanya'da nadir türlerden beyaz bufalo görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement