Tanzanya'da petrol tankeri patladı: en az 57 ölü, onlarca yaralı
39 dakika önce
Tanzanya'nın doğusundaki Morogoro kentinde bir petrol tankerinin patlaması sonucu en az 57 kişi yaşamını yitirdi. Olayda en az 65 kişi de yaralandı
Tanzanya
'nın doğusundaki Morogoro kentinde bir petrol tankerinin patlaması sonucu en az 57 kişi yaşamını yitirdi. Olayda 65'ten fazla kişi de yaralandı.
Yerel kaynaklar ise ölü ve yaralı sayısının açıklananın çok daha üzerinde olduğunu aktardı.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:20
Travestinin evinde yakaladığı babasını bıçaklayarak öldürdü Trans bireyin evine giren babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü Kuyudan petrol çalarken suçüstü yakalandı Babalarının öldüğüne inanmayan çocuklar, cesedi morgdan çıkarıp acile getirdi