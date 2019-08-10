Son Dakika Haberleri: Tanzanya'da petrol tankeri patladı: en az 57 ölü, onlarca yaralı
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Tanzanya'da petrol tankeri patladı: en az 57 ölü, onlarca yaralı

39 dakika önce

Tanzanya'nın doğusundaki Morogoro kentinde bir petrol tankerinin patlaması sonucu en az 57 kişi yaşamını yitirdi. Olayda en az 65 kişi de yaralandı

Tanzanya'da petrol tankeri patladı: en az 57 ölü, onlarca yaralı, System.String[]
Tanzanya'nın doğusundaki Morogoro kentinde bir petrol tankerinin patlaması sonucu en az 57 kişi yaşamını yitirdi. Olayda 65'ten fazla kişi de yaralandı.

Yerel kaynaklar ise ölü ve yaralı sayısının açıklananın çok daha üzerinde olduğunu aktardı.
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Tanzanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:20 
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