Son Dakika Haberleri: Tanzanya'da Şarbondan 2 Kişi Öldü

Tanzanya'da Şarbondan 2 Kişi Öldü

18 dakika önce

Tanzanya'nın Moshi şehrinde şarbon hastalığı nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Tanzanya'da Şarbondan 2 Kişi Öldü, System.String[]
Tanzanya'nın Moshi şehrinde şarbon hastalığı nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Tanzanya'nın Moshi şehrinde ortaya çıkan şarbon hastalığı nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişiye de şarbon hastalığı teşhisi konulduğu belirtildi. Moshi ve çevresinde görülen hastalığın şarbon mikrobu bulaşmış bir hayvanın etinin yemesi sonucu ortaya çıktığı belirtiliyor. Şarbon hastalığı bulaşan 8 kişinin ise hastanede tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan yetkililer halka dikkatli olun çağrısında bulundu. - DARÜSSELAM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:15 Kaynak: İHA

Tanzanya, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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