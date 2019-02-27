Tanzanya'da Şarbondan 2 Kişi Öldü

Tanzanya'nın Moshi şehrinde şarbon hastalığı nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Tanzanya'nın Moshi şehrinde şarbon hastalığı nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.



Tanzanya'nın Moshi şehrinde ortaya çıkan şarbon hastalığı nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişiye de şarbon hastalığı teşhisi konulduğu belirtildi. Moshi ve çevresinde görülen hastalığın şarbon mikrobu bulaşmış bir hayvanın etinin yemesi sonucu ortaya çıktığı belirtiliyor. Şarbon hastalığı bulaşan 8 kişinin ise hastanede tedavilerinin sürdüğü belirtildi.



Öte yandan yetkililer halka dikkatli olun çağrısında bulundu. - DARÜSSELAM

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