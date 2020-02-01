Tanzanya'da sel: 13 ölü - Son Dakika
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Tanzanya'da sel: 13 ölü

6 saat önce

Doğu Afrika ülkelerinden Tanzanya'nın güney bölgesinde aşırı yağışların yol açtığı selde 13 kişi yaşamını yitirdi.

Tanzanya'da sel: 13 ölü, System.String[]

Doğu Afrika ülkelerinden Tanzanya'nın güney bölgesinde aşırı yağışların yol açtığı selde 13 kişi yaşamını yitirdi.

Kilwa Bölge Komiseri Christopher Ngubiagai, basına yaptığı açıklamada, bölgenin 16 köyünde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Ngubiagai, felakette yüzlerce evin zarar gördüğünü, 15 binden fazla kişinin evsiz kaldığını söyledi.

Afette on binlerce dönüm arazinin sular altında kaldığını aktaran Ngubiagai, bölgeye gıda ve içme suyu ulaştırılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Tanzanya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:52 Kaynak: AA
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