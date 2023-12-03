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Tanzanya'da sel ve heyelanda 47 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Tanzanya'da sel ve heyelanda 47 kişi hayatını kaybetti

Tanzanya'nın kuzeyindeki Hanang Dağı'nın eteklerinde meydana gelen sel ve heyelanda en az 47 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, evlerde büyük hasarlar meydana geldi.

Tanzanya\'da sel ve heyelanda 47 kişi hayatını kaybetti
03.12.2023 - 21:45,
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Tanzanya'da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanda en az 47 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi de yaralandı.
Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da şiddetli yağışlar sel ve heyelana neden oldu. Yetkililer, ülkenin kuzeyindeki Hanang Dağı'nın eteklerindeki sel ve heyelanlarda en az 47 kişi hayatını kaybettiğini, 80 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, çok sayıda evin de hasar gördüğü aktarıldı. Tanzanya Meteoroloji Ajansı yağışların bu ay da devam edeceği konusunda uyardı. - DODOMA

Kaynak: İHA

Tanzanya, Afrika, Uluslararası, Doğal Afetler, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tanzanya'da sel ve heyelanda 47 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tanzanya'da sel ve heyelanda 47 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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