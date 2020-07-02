Tanzanya'da Sultan Abdülhamit Han Camii ibadete açıldı - Son Dakika

Tanzanya'da Sultan Abdülhamit Han Camii ibadete açıldı
Tanzanya'nın Zanzibar bölgesinde geçen yıl temelini atılan Sultan Abdülhamit Han Camii'nin açılış gerçekleştirildi.
Tanzanya'nın Zanzibar bölgesinde geçen yıl temelini atılan Sultan Abdülhamit Han Camii'nin açılış gerçekleştirildi.
Tanzanya'nın Zanzibar bölgesinde 160 metrekarelik alan üzerine inşa edilen Abdülhamit Han Cami bölge halkının katılımıyla birlikte dualarla ibadete açıldı. Aynı anda 200 kişinin ibadetini gerçekleştirebileceği Sultan Abdülhamit Han Camii'nde aydınlatma sistemi güneş enerjisi ile çalışan panelden sağlanacak. Camide aynı zamanda çocuklar dini eğitim görecekler.
Camiye yakın bölgede bulunan ve Sadakataşı Derneği tarafından yaptırılan, Maarif Vakfı tarafından eğitim faaliyetleri sürdürülen, 15 Temmuz Şehitler Külliyesi'nde 120 öğrenci eğitim görüyor. Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada, " Afrika'nın birçok bölgesinde kardeşlerimiz ibadethane bulma konusunda sorunlar yaşıyor. Bu sorunun çözümü için cami ve mescidler inşa ediyoruz. Şimdi de Zanzibar'da Sultan Abdülhamit Han Camii'ni ibadete açtık. Caminin açılışına katkı sağlayan değerli bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 15:27 Kaynak: İHA
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