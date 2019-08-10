Son Dakika Haberleri: Tanzanya'da yakıt tankeri patladı
Son Dakika Dünya Haber

Tanzanya'da yakıt tankeri patladı

52 dakika önce

Tanzanya'daki yakıt tankeri patlamasında çoğu etrafa saçılan benzini bidonlarına doldurmaya çalışan en az 57 kişi hayatını kaybetti.

Tanzanya'da yakıt tankeri patladı, System.String[]
Tanzanya'daki yakıt tankeri patlamasında çoğu etrafa saçılan benzini bidonlarına doldurmaya çalışan en az 57 kişi hayatını kaybetti.Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da gerçekleşen yakıt tankeri patlamasında en az 57 kişi hayatını kaybederken, 65 kişi ise yaralandı.

Tanzanya polisi, patlamanın Cumartesi günü ülkenin en büyük kentlerinden Darüsselam'ın 200 kilometre batısındaki Morogoro'da gerçekleştiğini açıkladı. Polis yetkilisi, yaşamını yitiren 57 kişinin büyük çoğunluğunun etrafa saçılan yakıtı toplamaya çalışırken öldüğünü kaydetti.

Hükümet sözcüsü Hassan Abbasi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, yaşanan kaza ve can kayıplarından "üzüntü duyduklarını" söyledi.

Patlama anı görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Videolarda, patlama öncesinde, aracın kaza yapmasının ardından etrafa saçılan yakıtı benzin bidonlarına doldurmaya çalışan kalabalık görülüyor.

Bir görgü tanığı "Durum gerçekten çok kötü. Birçok kişi öldü. Burası işlek bir bölge, bu yüzden yakıt çalmaya çalışanların yanı sıra buradan geçerken ölenler de var" şeklinde konuştu. "Yangın devasaydı ve mağdurları kurtarmak çok zordu" diyen görgü tanığı, 65 ila 70 kişiyi yangından kurtarılırken gördüğünü ifade etti.

AFP/BÜ,BW

(c)

Tanzanya, Afrika, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 10 Ağustos 2019 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Kuzey Kore 'kısa menzilli balistik füze' denemesi yaptı 24 satırı iç çamaşırına saklayarak çalan kadın böyle görüntülendi Ticaret Bakanlığı, galericilere iş yeri şartlarına uyum için ek süre tanıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 15:03:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tanzanya'da yakıt tankeri patladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]