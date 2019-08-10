Son Dakika Haberleri: Tanzanya'da yakıt tankeri patladı: 54 ölü
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Tanzanya'da yakıt tankeri patladı: 54 ölü

1 saat önce

Tanzanya'da kaza sonrası, yakıt taşıyan bir tanker patladı.

Tanzanya'da yakıt tankeri patladı: 54 ölü, System.String[]
Tanzanya'da kaza sonrası, yakıt taşıyan bir tanker patladı. 54 kişi hayatını kaybetti.
Tanzanya'nın doğusundaki Morogoro şehrinde yakıt taşıyan bir tanker kaza sonrası patladı. Yerel medya patlama sonrası yangın çıktığını, 54 kişinin hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının artabileceğini aktardı. Ayrıca, çok sayıda polis ve sağlık ekibi de bölgeye sevk edildi.


Tanzanya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:07 Kaynak: DHA
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