Son Dakika Haberleri: Tanzanya'da yakıt tankerindeki patlamada ölü sayısı 57'ye çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Tanzanya'da yakıt tankerindeki patlamada ölü sayısı 57'ye çıktı

1 saat önce

? Tanzanya'da yakıt taşıyan bir tankerde kaza sonrası meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye yükseldi.

? Tanzanya'da yakıt taşıyan bir tankerde kaza sonrası meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye yükseldi. 65 kişinin de yaralı olduğu belirtildi.
Tanzanya'nın doğusundaki Morogoro şehrinde kaza sonrası yakıt taşıyan bir tankerde meydana gelen patlamada en az 57 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi de yaralandı.
Yerel medya, kaza yapan yakıt tankerinden yakıt almak için insanların bölgede toplandığı sırada patlamanın meydana geldiğini aktardı. Olayla ilgili çevredekilerin kayda aldığı görüntülerde, ellerinde bidonlarla kaza yerinde toplanan kalabalık ve patlama sonrası durum görüldü.
Tanzanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 04:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaza yapan otomobildeki yolcu, araçta sıkışan arkadaşını bırakıp kaçtı
TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı Bayramda uzun yola çıkacak tatilcilerin dikkat etmesi gerekenler Ekrem İmamoğlu'nun danışmanından İSBAK yorumu: Bir küçük taktik hata

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 18:10:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tanzanya'da yakıt tankerindeki patlamada ölü sayısı 57'ye çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]