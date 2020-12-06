Tanzanya'da yeni hükümet kuruldu - Son Dakika

Tanzanya'da yeni hükümet kuruldu

06.12.2020 21:23
Tanzanya'da yeni hükümet kuruldu, System.String[]

Tanzanya'da Devlet Başkanı John Pombe Magufuli, ikinci dönemi için 44 üyeli yeni hükümeti kurdu.

Tanzanya'da Devlet Başkanı John Pombe Magufuli, ikinci dönemi için 44 üyeli yeni hükümeti kurdu.

Yeni hükümet, Magufuli'nin imzaladığı kararnameyle kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna göre, 44 üyeli hükümette 10 yeni isim ve 4 kadın üye yer aldı.

Sağlık Bakanlığına Dr. Dorothy Gwajima, Ulaşım ve İletişim Bakanlığına Dr. Leornard Chamuriho getirildi.

Zanzibar Devlet Başkanı Hüseyin Ali Mwinyi ve Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı Samia Suluhu Hassan dışında Zanzibar'dan hükümete giren olmadı.

Yeni hükümetin kurulmasına ana muhalefetten destek

Tanzanya muhalefet partisi ACT-Wazalendo, Zanzibar'ın Ulusal Birlik Hükümetinin yapısına katılmayı kabul etti.

Partinin Merkez Komitesinden yapılan açıklamada, parti üyelerinin Zanzibar Ulusal Birlik Hükümeti'ne katılmayı kabul ettiği ve birinci başkan yardımcısının seçilmesi için eski başkanlık adayı Seif Sharif Hamad'ın isminin önerileceği bildirildi.

Birinci başkan yardımcılığı görevini kabul edip etmeyeceği sorulan Hamad ise "Partinin kararlarına saygı duyacağım." dedi.

Anayasaya göre seçimlerde ikinci gelen aday, ülkenin birinci devlet başkanı yardımcısı olarak atanıyor, ikinci devlet başkanı yardımcısı ise ülkenin devlet başkanı tarafından belirleniyor.

Tanzanya, Zanzibar, Hükümet, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tanzanya'da yeni hükümet kuruldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yerli koronavirüs aşısı çalışmalarıyla ilgili önemli gelişme: Aldığımız veriler çok olumlu Denizlispor-F.Bahçe maçında protokol tribününde gerginlik yaşandı Son Dakika: Türkiye'de 6 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 195 kişi vefat etti, 30 bin 402 vaka tespit edildi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Diyarbakır'da kısıtlamayı fırsat bilen hırsızlar 5 dakikada 200 bin liralık vurgun yaptı Ekmek dolabından çıkan not yürekleri sızlattı: Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı? "Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına Fatma Şahin'den iki müjdeli haber
Denizli maçına damga vuran Altay'dan hakem Ali Palabıyık'a: Kırmızı kart verdin, yetmiyor mu? Denizli maçına damga vuran Altay'dan hakem Ali Palabıyık'a: Kırmızı kart verdin, yetmiyor mu?         
21:30
Koronavirüs, erkeklerde kalıcı hasar bırakıp sertleşme sorununa neden olabiliyor Koronavirüs, erkeklerde kalıcı hasar bırakıp sertleşme sorununa neden olabiliyor         
20:14
Ayrıldığı eşini ve iki kızını öldüren zanlının etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı Ayrıldığı eşini ve iki kızını öldüren zanlının etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı         
19:16
Aracında sigara içen taksici, sokağa çıkma kısıtlamasını denetleyen valiye yakalandı Aracında sigara içen taksici, sokağa çıkma kısıtlamasını denetleyen valiye yakalandı         
18:58
Altay devleşti, Fenerbahçe Denizlispor deplasmanında kazandı Altay devleşti, Fenerbahçe Denizlispor deplasmanında kazandı         
18:17
Filmlerde 2020 senesi nasıl başladı? Nasıl bitti? Filmlerde 2020 senesi nasıl başladı? Nasıl bitti?         
17:45
Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu         
16:50
Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı         
16:24
Şevval Şahin, bikinili pozlarına gelen eleştirilere sert çıktı: Size ne! Şevval Şahin, bikinili pozlarına gelen eleştirilere sert çıktı: Size ne!         
15:36
Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu         
14:39
Trabzon'da pandemi hastanesi önündeki ambulans yoğunluğu endişe yarattı Trabzon'da pandemi hastanesi önündeki ambulans yoğunluğu endişe yarattı         
12:50
Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak         
12:34
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı         
12:31
İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü         
12:19
ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı         
11:20
İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi         
10:50
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti         
22:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2020 21:38:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tanzanya'da yeni hükümet kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei