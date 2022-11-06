Tanzanya'da bir yolcu uçağı iniş yapmaya çalıştığı sırada göle düştü. - Son Dakika
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Tanzanya'da bir yolcu uçağı iniş yapmaya çalıştığı sırada göle düştü.

06.11.2022 13:22

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da bir yolcu uçağı iniş yapmaya çalıştığı esnada Victoria Gölü'ne düştü. Olay yerine çok sayıda arama ve kurtarma ekibi sevk edilirken şu ana kadar 15 kişinin kurtarıldığı aktarıldı. İnternete düşen görüntülerde uçağın tamamının sular altında kaldığı görüldü.

Tanzanya'nın en büyük havayolu şirketi Precision Air'e ait yolcu uçağı Bukoba kentindeki havaalanına iniş yapmaya çalıştığı esnada Victoria Gölü'ne düştü.

FIRTINA VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ KAZAYA NEDEN OLDU

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada başkent Darüsselam'dan kalkan uçağın fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle Victoria Gölü'ne düştüğü belirtildi. Arama ve kurtarma ekipleri botlarla olay yerine sevk edilirken şu ana kadar 15 kişinin kurtarıldığı aktarıldı. Uçakta kaç yolcunun bulunduğuna dair bir bilgi paylaşılmadı.

"LÜTFEN SAKİNLİĞİMİZİ KORUYALIM"

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Precision Air'e ait uçağın karıştığı kaza haberini üzüntü ile öğrendim. Kurtarma operasyonlarının devam ettiği anlarda lütfen sakinliğimizi koruyalım" ifadelerini kullandı.

UÇAĞIN TAMAMI SULAR ALTINDA KALDI

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde uçağın neredeyse tamamının sular altında kaldığı görüldü.

Kaynak: İHA
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Tanzanya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tanzanya'da bir yolcu uçağı iniş yapmaya çalıştığı sırada göle düştü. - Son Dakika

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