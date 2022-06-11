Tanzanya'daki zincirleme trafik kazasında 19 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tanzanya'daki zincirleme trafik kazasında 19 kişi hayatını kaybetti

11.06.2022 00:19
Tanzanya'daki zincirleme trafik kazasında 19 kişi hayatını kaybetti

Tanzanya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaşamını yitirdi.

Tanzanya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaşamını yitirdi.

Iringa-Mbeya otobanında, Darüsselam- Mbeya seferini yapan bir yolcu otobüsü, arızalanan bir kamyona arkadan çarptı.

Kurtarma çalışmaları sürerken başka bir kamyon, yaralılar ve yardım edenlere çarptı.

Iringa bölgesi Emniyet Müdürü Allan Bukumbi, olayda 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda yaralı olduğunu belirtti.

Yaralıların Iringa bölge hastanesinde tedavileri sürerken, Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

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Kaynak: AA

Tanzanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tanzanya'daki zincirleme trafik kazasında 19 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tanzanya'daki zincirleme trafik kazasında 19 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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