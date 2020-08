Tanzanya'dan geldi, üniversiteyi birincilikle bitirdi - Son Dakika

TÜRKİYE'ye binlerce kilometre uzaklıktaki Tanzanya'dan üniversite okumak için gelen Mudrik Muhammed Haji, Bahçeşehir Üniversitesi'nin (BAU) bu yılki eğitim öğretim yılını birincilikle bitirdi. Arkadaşlarının tavsiyesiyle Türkiye'ye gelen 25 yaşındaki Haji, ülkesinden katıldığı online mezuniyet töreninde, bilgisayar ekranı başında akrabalarıyla sevincini doyasıya yaşarken, diplomasını ise Tanzanya'nın Türkiye Büyükelçisi Prof. Elizabeth K. Kiondo aldı.

Bahçeşehir Üniversitesi 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi mezuniyet töreni, online olarak gerçekleştirildi. Bilgisayar ekranı başında kepini ve cübbesini giyen öğrenciler, törene video konferans yoluyla katıldı. Tören sırasında yıl boyunca düzenlenen etkinliklerde öğrencilerin en unutulmaz kareleri ve kepli fotoğrafları barkovizyona yansıtıldı.

DİPLOMAYI TANZANYA BÜYÜKELÇİSİ ALDIMezun öğrencilerden, yaşadığı Tanzanya'dan İstanbul 'a üniversite okumak için gelen Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mudrik Muhammed Haji ise Bahçeşehir Üniversitesi'ni birincilikle bitirmenin gururunu yaşadı. Pandemi nedeniyle mezuniyet törenine ülkesinden katılan Haji'nin diploması ve üniversite tarafından her yıl birincilere verilen üstün başarı simgesi 'altın beyin', BAU Global Başkanı Enver Yücel ve Rektör Prof. Dr. Şirin Karadeniz tarafından Tanzanya Büyükelçisi Prof. Elizabeth K. Kiondo'ya takdim edildi.'AMACIM, ÜLKEME DEĞİŞİKLİK GETİRMEK' Zanzibar Adası'nda dünyaya gelen Mudrik Muhammed Haji, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine üniversite eğitimi için Türkiye'yi tercih ettiğini söyledi. Üç çocuklu ailenin en büyüğü olan Haji, üniversiteyi burs alarak okuduğunu dile getirdi. Çok güzel bir öğrencilik hayatı olduğunu ifade eden Haji, "Farklı ülkelerden fazlaca insan tanıdım. Ülkeleri, kültürleri ve dillerine yönelik birçok şey öğrendim. Hayatım boyunca memnun olacağım bir tecrübe yaşadım. Amacım, ülkeme değişiklik getirmek. Öğrendiğim tecrübeler istediklerimi yapmam için yardımcı olacaktır diye düşünüyorum" dedi.'BÜYÜK HEDEFLER BELİRLEYİN, ULAŞMAK İÇİN ÇOK MÜCADELE EDİN'Törende duygularını paylaşan Haji, hayallerini gerçekleştirmek için kendisine destek olan ailesine teşekkür ederek şunları söyledi: "Benim için çok şey feda ettiniz. Çocukluğumda, babamın hafta sonları da dahil olmak üzere haftanın her günü çalışıp eve çok geç dönmesinin nedenini hiç anlamıyordum. Artık büyüdüğüme göre, yaptığınız tek şeyin daha iyi bir yaşama sahip olmamızı ve başardığımızı garanti etmek olduğunu anlıyorum. ve annem… Birçok profesörle tanıştım ama onların en iyisisin çünkü bugün bildiğim her şeyi bana öğrettin, ayrıca beni yetiştirmede büyük rol oynayan teyzeme çok minnettarım. Size dünyaları versem, yaptığınız fedakarlıklar için yeterli olmazdı. Ne olursa olsun, asla pes etmemeyi ve sabırlı olmayı öğrendim. Çünkü sonunda her şey geçer ve her şeyin bir zaman sınırı vardır. Ne olursa olsun, ileriye bakın ve sizi korkutacak daha büyük hedefler belirleyin, onlara ulaşmak için çok mücadele edin. Türk halkına, uluslararası öğrencileri güzel ülkelerinde ağırladıkları için teşekkür ederim. Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi'nin tüm akademisyenlerine ve idari personeline çok teşekkür ederim. Yolumuz açık olsun."YÜCEL, 'ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ OLMA YOLUNDA MÜKEMMEL ADIMLARLAİLERLİYORUZ'Uzaktan eğitimde dünyanın birçok üniversitesine örnek olduklarını söyleyen BAU Global Başkanı Enver Yücel, "Bahçeşehir Üniversitesi her geçen gün büyüyor. Kalite olarak derinliğine büyümeye gayret sarf ediyoruz. Çünkü üniversitenin rolü sadece öğrenciye diploma kazandırmanın ötesinde araştıran, bilime, teknolojiye katkı sağlayan bir yapıda da olması gerekiyor. Çalışmalarımız her geçen gün araştırma üniversitesine giden yolda mükemmel adımlarla ilerliyor. Dünya sıralamasında da üniversitemizin geldiği nokta gurur vericidir" dedi.'YENİ NESİL ÜNİVERSİTE ANLAYIŞININ ÖNCÜLÜĞÜNÜ YAPTIK'Öğrencilere büyük bir kültür kazandırdıklarını vurgulayan Yücel, "Dünya insanı olma anlayışı getirdik. Çünkü biz kurulurken 'uluslararası bir üniversite olacağız' dedik. Siz aynı zamanda akademiyle sektörü buluşturdunuz ve teorik dersleri uygulama içerisinde de yaptınız. Dünyada yeni nesil üniversite anlayışının öncülüğünü yaptık. Bu çalışmaları daha da ileriye götüreceğiz. Daha güzel işler yapacağız. Hangi işi yaparsanız yapın, nerede olursanız olun birbirinizle ve üniversiteyle ilişkileri, diyalogları kesmeyin. Uluslararası çok arkadaşınız var. İş dünyasında size büyük kapılar açacaktır. Sağlıklı bir şekilde alnınızın ak, yolunuzun açık olmasını diliyorum" diye konuştu.BEŞ BİN ÖĞRENCİ MEZUN OLDUÇok heyecanlı olduklarını söyleyen BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ise, "5 bin öğrencimiz mezun oluyor. Pandemi nedeniyle mezuniyet törenini hibrit olarak yaptık. Hem online bir tören olacak hem de sonrasında fakülte ve bölüm özelinde koronavirüs önlemleri çerçevesinde yüz yüze tören yapacağız. Şu ana kadar 124 ülkeden 43 bin öğrenciyi mezun ettik. Tüm mezunlarımız birçok yetkinliği kazandı. Bundan sonra hızlı bir şekilde değişen, dönüşen iş yaşamına adapte olmaları gerekecek ama bu yetkinlikleri zaten üniversitede de almış oldular. Pandemi dönemindeki online eğitimle online çalışma sürecini anlamış oldular. Bu süreçte online stajlara da devam ettiler. İş dünyasında kendilerine güvenmeleri gerekiyor, iyi bir CV oluşturmalarında fayda var. İş yaşamı dinamik bir süreç bunu anlamalarında yarar olacaktır" dedi.'ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER ÜLKEMİZİN DOSTLUK ELÇİLERİ OLUYOR'Prof. Dr. Karadeniz, "Uluslararası öğrencilerimiz ülkemizin dostluk elçisidir, bu ülkemiz adına da çok önemlidir. Bu yıl üniversite birincimizin Tanzanya'dan olması bizleri çok mutlu etti. Buradan aldığı eğitimle mezun ağımıza katılarak eğitimine devam edecektir. Ailesini ve Tanzanya eğitim sistemini tebrik ediyorum. Başka bir ülkeye gelip, okumak mezun olmak ve birincilikle bitirmek kolay değil. Bundan sonra da farklı ülkelerden uluslararası öğrenci sayımızı ve niteliğimiz her geçen gün artırmamız gerekiyor" diye konuştu.

Pandemi nedeniyle okulun son dört ayında uzaktan eğitim alan öğrenciler, törenin sonunda, bilgisayar ekranı başında keplerini havaya atarak mezun oldu.