Tanzanya Devlet Başkanı Magufuli, halkını "beyaz adamın" aşılarına karşı uyardı - Son Dakika

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, halkı yabancı devletlerin ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarına karşı uyararak, "Eğer beyaz adam aşı bulabiliyor olsaydı şimdiye kadar AIDS için aşıyı bulmuş olmalıydı." dedi.

The Citizen gazetesinin haberine göre, Geita bölgesindeki kent ormanının açılışında konuşan Magufuli, herhangi bir toplu aşılamaya başlama kararının ciddi şekilde düşünmeden alınamayacağını, bu aşıların ancak Tanzanyalı uzmanlarca onaylandıktan sonra kullanılabileceğini söyledi.

Ülkesinde Kovid-19 salgını olmadığını yineleyen Magufuli, "Aşılar tehlikelidir. Eğer beyaz adam aşı bulabiliyor olsaydı şimdiye kadar AIDS için aşıyı bulmuş olmalıydı, veremin aşısını, sıtmanın aşısını..." ifadesini kullandı.

İsmini vermediği bir ülkede rahim kanseri olmaması için küçük kız çocuklarının aşılandığını ve bu kişilerin sonrasında kısır kaldığını ileri süren Magufuli, " Sağlık Bakanlığı, her aşının ülkemiz için iyi olmadığını bilmek zorunda. Tanzanyalılar, aşı denemelerinde kullanılmama konusunda dikkatli olmak zorunda." dedi.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmayan Tanzanya, Madagaskar'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği bitkisel ilacı satın alan ilk ülkelerden biriydi.

Magufuli'nin daha önce laboratuvara gizlice insan isimleri vererek hayvan, meyve ve yağ örnekleri gönderdiğini ve bir papaya ve keçinin sonuçlarının pozitif çıktığını söylemesi ülkede gündem olmuştu.