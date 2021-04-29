Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu, 5 bin mahkumu affetti - Son Dakika

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da, Devlet Başkanı Samia Suluhu'nun 5 bin mahkumu affettiği bildirildi.
Yerel basındaki habere göre, ülkenin milli günü vesilesiyle affedilen mahkumların cezasının çoğunu çektiği kaydedildi.
Devlet Başkanı Suluhu, 5 bin mahkumun affedildiğini açıklayarak, "Serbest bırakılan kişilerin ülke menfaatini korumasını ve yasalara saygılı olmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Tanzanya'nın farklı cezaevlerinde 35 bin mahkum bulunuyor.
Kaynak: AA
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