Tanzanya'da dışişleri ve savunma bakanları değiştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Tanzanya'da dışişleri ve savunma bakanları değiştirildi

03.10.2022 10:36
Tanzanya'da dışişleri ve savunma bakanları değiştirildi

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan'ın kabinede değişiklik yaparak Dışişleri Bakanı Liberata Mulamula'yı ve Savunma Bakanı Stergomena Tax'ı görevden aldığı bildirildi.

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan'ın kabinede değişiklik yaparak Dışişleri Bakanı Liberata Mulamula'yı ve Savunma Bakanı Stergomena Tax'ı görevden aldığı bildirildi.

Devlet Başkanlığı İletişim Ofisinin açıklamasında, kabinede değişiklik yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Dışişleri Bakanı Mulamula'nın görevden alındığı, yerine Savunma Bakanı olarak görev yapan Stergomena Tax'ın getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Savunma Bakanı olarak da Innocent Bashungwa'nın görevlendirildiği belirtildi.

Yeni görevlerine atanan bakanların bugün yemin etmeleri bekleniyor.

YORUMLAR
500
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya ziyareti hakkında açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya ziyareti hakkında açıklama Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Cenevre'de görüştü Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Cenevre'de görüştü
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Tanzanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tanzanya'da dışişleri ve savunma bakanları değiştirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:26 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda vatandaşın taksi isyanı: Bu hizmet mi, eziyet mi?
11:25 Sarıldı ve boynundan öpmek istedi! İBB Başkanı İmamoğlu zor anlar yaşadı
11:18 Yumurtaya akılalmaz zam! Fiyatı yüzde 400 arttı
11:02 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde reklam panolarına yansıtılan Çince yazıya sosyal medyada tepki yağdı
11:00 Zelenski duyurdu: Lyman'dan sonra Arkhanhelske ve Myrolyubivka'yı da kurtardık
10:56 Gram altın 993 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:29 CHP lideri Kılıçdaroğlu, yıllık yüzde 83,45 olarak açıklanan enflasyon oranına tepkili: TÜİK gerçek rakamı vermiyor
10:22 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur: Yusuf Demir'in Türk statüsünde sayılmaması anayasanın 10. maddesine aykırı
10:16 Ünlü isimler, müzisyen Onur Şener'i öldüren katillere tepki gösterdi
10:12 Döviz haftaya yükselişle başladı! Dolar 18,56 TL, euro 18,17 TL'den işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 11:36:07. #1.12#
SON DAKİKA: Tanzanya'da dışişleri ve savunma bakanları değiştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement