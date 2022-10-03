Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan'ın kabinede değişiklik yaparak Dışişleri Bakanı Liberata Mulamula'yı ve Savunma Bakanı Stergomena Tax'ı görevden aldığı bildirildi.
Devlet Başkanlığı İletişim Ofisinin açıklamasında, kabinede değişiklik yapıldığı bilgisi paylaşıldı.
Dışişleri Bakanı Mulamula'nın görevden alındığı, yerine Savunma Bakanı olarak görev yapan Stergomena Tax'ın getirildiği kaydedildi.
Açıklamada, Savunma Bakanı olarak da Innocent Bashungwa'nın görevlendirildiği belirtildi.
Yeni görevlerine atanan bakanların bugün yemin etmeleri bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Tanzanya'da dışişleri ve savunma bakanları değiştirildi - Son Dakika