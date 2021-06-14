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Tanzanya dijital para kullanımı için hazırlanıyor - Son Dakika

Tanzanya dijital para kullanımı için hazırlanıyor

14.06.2021 17:47
Tanzanya dijital para kullanımı için hazırlanıyor, System.String[]

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, kripto paraların kullanımı için ülkenin merkez bankasına hazırlık yapılması talimatı verdi.

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, kripto paraların kullanımı için ülkenin merkez bankasına hazırlık yapılması talimatı verdi.

The Citizen gazetesinin haberine göre, Hassan, dünyada kripto paraya olan ilginin arttığına işaret ederek, Tanzanya Merkez Bankasının hazırlıksız yakalanmamak için gerekli çalışmaları başlatmasını istedi.

Hassan, dünyada pek çok ülkenin dijital paraları kabul etmediğini ancak Tanzanya Merkez Bankasının hazır olmak için bu gelişmelerle yakından ilgilenmesi gerektiğini belirterek, "Kripto ve blok zincir çağı doğuyor." dedi.

Orta Amerika ülkesi El Salvador, 9 Haziran'da kripto para birimi Bitcoin'in mecliste yasallaşmasının ardından dünyada dijital parayı resmen kabul edilen ilk ülke olmuştu.

Tanzanya, Citizen, Kripto, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tanzanya dijital para kullanımı için hazırlanıyor - Son Dakika Ekonomi


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