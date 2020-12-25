Tanzanya, doğal gazla 16 yılda 15,6 milyar dolarlık tasarruf sağladı - Son Dakika

Tanzanya, doğal gazla 16 yılda 15,6 milyar dolarlık tasarruf sağladı

25.12.2020 15:19
Tanzanya, doğal gazla 16 yılda 15,6 milyar dolarlık tasarruf sağladı, System.String[]

Tanzanya Petrol Geliştirme Kurumu (TPDC), 2004'ten beri kullanılan doğal gaz ile ülke ekonomisinde 16 yılda 15,6 milyar dolarlık tasarruf sağlandığını açıkladı.

Tanzanya Petrol Geliştirme Kurumu (TPDC), 2004'ten beri kullanılan doğal gaz ile ülke ekonomisinde 16 yılda 15,6 milyar dolarlık tasarruf sağlandığını açıkladı.

TPDC Genel Müdürü Marie Msellemu, yaptığı basın açıklamasında, konut ve sanayi tesislerinde doğal gaz kullanımının arttığını bildirdi.

Msellemu, "Tanzanya, 2004'ten beri enerji kaynağı olarak doğal gaza geçerek enerji maliyetlerinde 15,6 milyar dolar tasarruf sağladı." dedi.

İthal petrol yerine ülke sınırlarındaki doğal gazın kullanılmasıyla bütçenin de olumlu etkilendiğine dikkati çeken Msellemu, "Petrol ürünlerine göre daha uygun maliyetli olan doğal gaz, bazı evlerde, kurumlarda ve araçlarda kullanılıyor." ifadesini kullandı.

Msellemu, Tanzanya'da sadece bir gaz dolum istasyonu bulunduğunu ancak yeni istasyonların kurulacağı bilgisini paylaştı.

Zengin doğal gaz kaynaklarına sahip Afrika ülkesi

Tarım ve hayvancılık ile farklı yeraltı kaynaklarının yanında doğal gaz, Doğu Afrika ülkesi Tanzanya ekonomisinin önemli kaynakları arasında bulunuyor.

Ülkenin sahip olduğu doğal gaz potansiyeliyle gelecekte doğal gaz ihracatında dünyanın 3. büyük ülkesi olabileceği ifade ediliyor.

Tanzanya'da 2016'da 1,5 trilyon metre küp doğal gaz keşfedildi. Devam eden çalışmalarla yaklaşık 4 trilyon metre küp rezerve keşfedileceği tahmin ediliyor.

Tanzanya, Petrol, Enerji, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tanzanya, doğal gazla 16 yılda 15,6 milyar dolarlık tasarruf sağladı - Son Dakika


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