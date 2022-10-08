Tanzanya Ebola salgınına karşı sınır bölgelerinde önlem aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tanzanya Ebola salgınına karşı sınır bölgelerinde önlem aldı

08.10.2022 09:24
Tanzanya Ebola salgınına karşı sınır bölgelerinde önlem aldı

Uganda'da Ebola virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının artması üzerine, komşu ülke Tanzanya'nın sınır bölgelerinde önlemler aldığı bildirildi.

Uganda'da Ebola virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının artması üzerine, komşu ülke Tanzanya'nın sınır bölgelerinde önlemler aldığı bildirildi.

Yerel basındaki habere göre Sağlık Bakanlığı, Ebola'ya karşı Uganda sınırında tedbirler aldı.

Önlemler kapsamında Uganda'dan ülkeye giriş yapan yolcular sağlık taramasından geçiriliyor.

Sınırdaki 8 bölgede yaşayan Tanzanyalılar sağlık görevlilerince Ebola'ya karşı bilgilendirilirken, bu bölgelerde karantina merkezleri de kuruldu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, şimdiye kadar ülkeye giriş yapan 6 bin yolcu sağlık taramasından geçirildi.

Kenya ve Ruanda'da da sınırlardaki önlemleri artırdığını açıklamıştı.

Uganda'da ilk olarak 19 Eylül'de 24 yaşındaki bir kişide, nadir görülen ve Sudan varyantı olduğu belirtilen Ebola virüsü tespit edilmişti.

Ebola virüsü

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

YORUMLAR
500
Erhan Kuşkapan: Angola'dan rövanşı alacağız Erhan Kuşkapan: Angola'dan rövanşı alacağız UKRAYNALI ANASTASİA, TÜRK DONÖRÜN İLİĞİYLE HAYATA TUTUNDU UKRAYNALI ANASTASİA, TÜRK DONÖRÜN İLİĞİYLE HAYATA TUTUNDU İSVİÇRE'DEN TÜRKİYE'YE BİSİKLETLE GELDİ; 2 AYDA 5 BİN KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİ İSVİÇRE'DEN TÜRKİYE'YE BİSİKLETLE GELDİ; 2 AYDA 5 BİN KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİ
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Tanzanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tanzanya Ebola salgınına karşı sınır bölgelerinde önlem aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:32 Motorine zam yağmuru devam ediyor! Salı günü 1 lira 39 kuruşluk yeni bir zam daha gelecek
10:02 Bakan Nebati'den esnafa güzel haber: Limitlerin artırılması ve indirimlerin yapılacağı bir paket üzerinde çalışıyoruz
09:51 Ukrayna'nın Kırım işgalinin sembolü olan Kırım Köprüsü'nü vurduğu anlar kamerada
09:32 Ukrayna ordusu, Rusya'nın "Yıkılırsa kıyamet olur" dediği Kırım Köprüsü'nü bombaladı
09:31 MasterChef Kayhan, 10 bin TL maaşa bulaşıkçı bulamadığını söyleyerek isyan etti: MasterChef olarak gelmişim bulaşık yıkıyorum
09:22 Otogarda kan donduran ölüm: Talihsiz kadın, geri gelen otobüsün altında kalarak feci şekilde can verdi
09:07 Bakan Yanık, yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını duyurdu
08:55 New York'ta on binlerce kaçak göçmenin kente girmesi sonucu olağanüstü hal ilan edildi
08:22 Oyuncu çift, Başak Gümülcinelioğlu ve Çınar Çıtanak bugün evleniyor! Düğün öncesi romantik pozlar...
07:53 Adaları silahlandıran Yunanistan ve ABD'den skandal paylaşım! "Birlikte güzel giden iki şey: Yunan doğası ve Amerikan gücü"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 10:45:57. #1.12#
SON DAKİKA: Tanzanya Ebola salgınına karşı sınır bölgelerinde önlem aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement