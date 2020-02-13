Tanzanya Eğitim Bakanı'ndan Türkiye Maarif Vakfı okullarına destek Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tanzanya Eğitim Bakanı'ndan Türkiye Maarif Vakfı okullarına destek Açıklaması - Son Dakika

Tanzanya Eğitim Bakanı'ndan Türkiye Maarif Vakfı okullarına destek Açıklaması

6 saat önce

Tanzanya Eğitim Bakanı Prof. Dr. Joyce Ndalichako, Türkiye Maarif Vakfının (TMV) ülkesinde yeni eğitim kurumları açmasını destekleyeceklerini belirterek, "Bu okullar iki ülkenin kardeşliği için iki eli bir el yapacak.

Tanzanya Eğitim Bakanı'ndan Türkiye Maarif Vakfı okullarına destek Açıklaması, System.String[]

Tanzanya Eğitim Bakanı Prof. Dr. Joyce Ndalichako, Türkiye Maarif Vakfının (TMV) ülkesinde yeni eğitim kurumları açmasını destekleyeceklerini belirterek, "Bu okullar iki ülkenin kardeşliği için iki eli bir el yapacak." dedi.

TMV, Tanzanya'nın Darüsselam kentinde, içerisinde anaokulu ve ilkokulun da bulunduğu 600 öğrenci kapasiteli kampüsün açılışını yaptı.

Açılış töreninde konuşan Tanzanya Eğitim Bakanı Ndalichako, TMV'nin ülkesindeki faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Darüsselam'da açılan bu okulların gelecekte atılacak adımların başlangıcı olması temennisinde bulunan Ndalichako, "Kapılarımız sizlere açık. Ülkenin her bölgesine eğitim yatırımlarınızı bekliyoruz." diye konuştu.

Ndalichako, özellikle başkent Dodoma'da TMV'nin okul açmasından büyük mutluluk duyacaklarını vurgulayarak, "Ülkenin tüm kentlerinde ve her noktasında okul açmanıza destek veririz. Arusha kentinde açılan okuldan da oldukça memnunuz. Bu okullar iki ülkenin kardeşliği için iki eli bir el yapacak." ifadesini kullandı.

"TMV, büyük fonksiyon icra edecek"

Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu da Tanzanya'nın milli hedefleri için eğitimin önemli bir unsur olduğuna dikkati çekerek, "Bu noktada dünyanın 43 ülkesinde 323 eğitim kurumu açan TMV üstlendiği sorumlulukla Tanzanya'nın hedeflerine ulaşması için büyük bir fonksiyon icra edecektir." dedi.

Açılışa katılan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi de "FETÖ'nün hala kontrolünde olan Tanzanya'daki 11 okulun da bir an önce TMV'ye devredilmesi en büyük temennimizdir. Yetkililerin bu konuda gerekeni yapacaklarına canı gönülden inanıyoruz." diye konuştu.

TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Cihad Demirli de TMV'nin Afrika'daki eğitim faaliyetlerine ilişkin şunları söyledi:

"Afrika'da şu ana kadar 24 ülkede okul açtık. Toplamda 47 ülke ile sıcak temas halindeyiz. Afrika'da 15 bini aşkın öğrencimiz mevcut. Tanzanya özelinde konuşursak 12 okulumuz var. Bu ülkede en genç okulumuzun açılışını şu an yapıyoruz. Tanzanya genelinde ise 1941 öğrencimiz var. Bu rakamlar bize Tanzanya'yı ne kadar önemsediğimizi gösteriyor. Dodoma'da da okul açmak için çalışmaları hızlandırdık."

Tanzanya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:08 Kaynak: AA
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