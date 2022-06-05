Doğu Afrika ülkesi Tanzanya , ülkedeki hayvanları ve kuşları korumak için 6 yıldır yürürlükte olan yaban hayvanı ihracatı yasağını geçici olarak kaldırdıktan birkaç saat sonra tekrar yürürlüğe koydu.

Kaynak: AA

Tanzanya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tanzanya, geçici olarak kaldırdığı yaban hayvanı ihracatı yasağını yeniden uygulayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.