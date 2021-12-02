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Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika, Tanzanya, Cezayir, Toplum, Son Dakika

Son Dakika › Toplum › Tanzanya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Cezayir'in Ankara Büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu - Son Dakika

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