Tanzanya ile Avrupa Birliği arasında 180 milyon avroluk hibe sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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Tanzanya ile Avrupa Birliği arasında 180 milyon avroluk hibe sözleşmesi imzalandı

22.03.2022 17:49
Tanzanya ile Avrupa Birliği arasında 180 milyon avroluk hibe sözleşmesi imzalandı

Tanzanya ile Avrupa Birliği (AB) arasında yeşil şehirler, cinsiyet eşitliği ve dijitalleşme alanlarında kullanılmak üzere 180 milyon avroluk hibe sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Tanzanya ile Avrupa Birliği (AB) arasında yeşil şehirler, cinsiyet eşitliği ve dijitalleşme alanlarında kullanılmak üzere 180 milyon avroluk hibe sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

AB'nin Tanzanya Büyükelçisi Manfredo Fanti, hibe sözleşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, bu fonun öncelikle kaliteli altyapının geliştirilmesinin yanı sıra Mwanza, Tanga ve Pemba bölgelerinin kalkınması için kullanılacağını belirtti.

AB'nin Tanzanya'ya verdiği fonun dijital dönüşüme katkı sağlayacağının altını çizen Fanti, bu fonla Tanzanya ekonomisinin güçleneceğine işaret etti.

Tanzanya Maliye ve Planlama Bakanlığı Daimi Sekreteri Emmanuel Tutuba ise fonun, hem Tanzanya'da hem de Zanzibar'da kullanılacağını kaydetti.

AB tarafından Tanzanya'ya sağlanan 180 milyon avroluk fonun, 426 milyon avroluk fonun bir parçası olduğu bilgisi paylaşıldı.

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Avrupa Birliği, Tanzanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tanzanya ile Avrupa Birliği arasında 180 milyon avroluk hibe sözleşmesi imzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tanzanya ile Avrupa Birliği arasında 180 milyon avroluk hibe sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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