Tanzanya ile Uganda'dan çeşitli alanlarda iş birliği - Son Dakika

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan'ın Uganda ziyareti kapsamında iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalandı.

Tanzanya Cumhurbaşkanlığı Ofisince yapılan açıklamada, Tanzanya Devlet Başkanı Hassan'ın Uganda'ya yaptığı iki günlük resmi ziyaret kapsamında Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni ile bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, Hassan'ın ziyaretiyle siyasi ve ekonomik alanlarda iş birliğinin güçlendirmesinin amaçlandığı, iki ülke devlet başkanlarının görüşmeleri kapsamında farklı alanlarda anlaşmalara imza atıldığı aktarıldı.

Açıklamada, anlaşmalar kapsamında Darüselam ile Kampala arasındaki ulaşım süresini büyük ölçüde azaltan Mwanza-Portbell-Kampala güzergahının yeniden açılması konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

İki ülke arasındaki sorunların daha hızlı ele alınması ve çözüme kavuşturulması için ilgili bakanların sık sık görüşmeleri gerektiği üzerinde mutabık kalındığı ifade edilen açıklamada, ortak sınır hattında ticareti geliştirecek ve iki ülke vatandaşlarının geçim kaynaklarını iyileştirecek Mutukula bölgesel pazarının inşasının başlaması konusunda anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Açıklamada, alınan kararların bir ayda uygulanması konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Tanzanya ile Uganda arasındaki ticaret hacmi 2021'de 1,2 milyar dolara ulaşmıştı.