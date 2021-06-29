Tanzanya ilk defa Kovid-19 verilerini açıkladı - Son Dakika

Kovid-19'la mücadele kapsamında 470 milyon dolarlık aşı alacaklarını açıklayan Hassan, Tanzanya'nın COVAX programına da dahil olacağını sözlerine ekledi.

Tanzanya'nın ilk kadın devlet başkanı Hassan, televizyonda yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle "kritik durumda" olan 70 kişinin hastanede tedavi gördüğünü belirtti.

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