Tanzanya Kovid-19'la "buhar tedavisiyle" mücadele ediyor - Son Dakika

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da hükümet, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı "buhar tedavisi" uygulamaya başladıklarını belirtti.

Tanzanya Yerel Yönetimler Bakanı Süleyman Jajo, basına yaptığı açıklamada, virüsle mücadelede buhar tedavisi ile daha fazla sebze ve meyve tüketilmesi gibi yollar denediklerini bildirdi.

Jajo, "Kovid-19'un ülkemizde yeri yok. Buhar tedavisi, meyve ve sebze tüketerek virüsü etkili bir şekilde öldürüyoruz." dedi.

Buhar tedavisinin bazı bitkilerle uygulandığını belirten Jajo, bu uygulamanın virüsü etkisiz hale getirmekte en iyi yol olduğunu öne sürdü.

Jajo ayrıca vatandaşlara daha fazla sarımsak, zencefil, karpuz, portakal ve limon gibi gıdalar tüketerek bağışıklık sistemlerini güçlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Öte yandan uzmanlar, buhar tedavisi yönteminin etkinliğine dair herhangi bir bilimsel kanıt olmadığına dikkati çekiyor.

Devlet Başkanı Magufuli, Kovid-19 aşılarına karşı

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, 27 Ocak'ta yaptığı konuşmada, halkı yabancı devletlerin ürettiği Kovid-19 aşılarına karşı uyarmıştı.

Ülkesinde Kovid-19 salgını olmadığını öne süren Magufuli, "Aşılar tehlikelidir. Eğer beyaz adam aşı bulabiliyor olsaydı şimdiye kadar AIDS için aşıyı bulmuş olmalıydı, veremin aşısını, sıtmanın aşısını." ifadesini kullanmıştı.

Magufuli'nin daha önce laboratuvara gizlice insan isimleri vererek hayvan, meyve, yağ örnekleri gönderdiğini ve bir papaya ile keçinin sonuçlarının pozitif çıktığını söylemesi ülkede gündem olmuştu.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmayan Tanzanya, Madagaskar'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği bitkisel ilacı satın alan ilk ülkelerden biriydi.