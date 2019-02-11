Son Dakika Haberleri: Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Eskişehir'de

Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Eskişehir'de

2 gün önce

Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondu, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Tüm Sanayici İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Eskişehir Şubesi'nin daveti üzerine Eskişehir'e geldi.

Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Eskişehir'de, System.String[]
Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondu, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Tüm Sanayici İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Eskişehir Şubesi'nin daveti üzerine Eskişehir'e geldi.

TÜMSİAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜMSİAD ve ESO'nun daveti üzerine çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Kiondu, Organize Sanayi Bölgesi'nde TÜMSİAD Şube Başkanı Ali Engiz tarafından karşılandı.

Büyükelçi Kiondu, ziyaretinde yaptığı konuşmada, Tanzanya ve Eskişehir arasındaki ilişkileri geliştirmek istediklerini belirterek, ülkesinin Afrika'da önemli bir jeopolitik noktada olduğunu bildirdi.

Tarımın, işbirliği yapmak istedikleri alanlardan biri olduğunun altını çizen Kiondu, "Ayrıca geniş doğal rezervlere sahip bir ülkeyiz. Diğer sahip olduğumuz potansiyellerden biri de enerji alanları. Biz hidroelektrik santralleri üzerine çalışıyoruz. Aynı zamanda jeotermal enerjiye de sahibiz ve bu da işbirliği yapabileceğimiz alanlardan biri. Pamuk üretimi yapıyoruz ve pamuk işletme ve üretimi alanlarında yine işbirliğini geliştirmeye hazırız. Türk yatırımcılarını Tanzanya'daki verimli bu topraklarla ilgili işbirliği yapmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Kentin ekonomik ve turizm yapısı hakkında Kiondu'ya veren Engiz, Eskişehir'in tarımda, sanayide, turizmde ve eğitimde önemli bir şehir olduğunu kaydetti.

Engiz, Tanzanya ile birkaç yıl içinde 50 milyon dolara ulaşacak bir ticaret hacmi planladıklarına değinerek, bu yıl ülkeye bir ziyaret gerçekleştireceklerini vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:45 Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Ankara, Eskişehir, Tanzanya, Ekonomi
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