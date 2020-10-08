Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Kiondo Denizli'de - Son Dakika

Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondo, Denizli'de temaslarda bulundu.

Kiondo, ilk olarak Vali Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti.

Görüşmede Atik, kentin tarım, sanayi ve turizm alanlarında dikkat çeken çalışmalara imza attığını aktararak büyükelçiye bilgi verdi.

Büyükelçi daha sonra Denizli İhracatçılar Birliğinde (DENİB) düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantıda konuşan Kiondo, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmeyi istediklerini belirterek, "Tanzanya ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacmi yıllık 250 milyon dolar seviyelerinde seyrediyor. Biz bu rakamı 500 milyon dolara taşımayı hedefliyoruz." dedi.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ise Afrika'nın ihracat için önemli bir pazar konumunda olduğunu kaydederek, "Tanzanya'yı Afrika'nın gelecek vadeden ülkelerinden biri olarak görüyoruz. Denizli'nin ihracat yapısı ve Tanzanya'daki genel ekonomik duruma ilişkin karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştirdik. Bizim için çok verimli bir toplantı oldu." ifadesini kullandı.