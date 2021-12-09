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Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed, Türk yatırımcıları ülkesine davet etti - Son Dakika

Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed, Türk yatırımcıları ülkesine davet etti

09.12.2021 22:16
Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed, Türk yatırımcıları ülkesine davet etti

Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Yacoub Hassan Mohamed, Türkiye'nin Türk yatırımcılar aracılığıyla ülkesindeki sanayileşme hamlesini destekleyenler arasında olduğunu belirterek, "Tanzanya'da çok büyük yatırım fırsatları var.

Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Yacoub Hassan Mohamed, Türkiye'nin Türk yatırımcılar aracılığıyla ülkesindeki sanayileşme hamlesini destekleyenler arasında olduğunu belirterek, "Tanzanya'da çok büyük yatırım fırsatları var. Yatırım yapmak amacıyla daha fazla Türk yatırımcıyı Tanzanya'ya gelmeleri için memnuniyetle davet etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mohamed, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katıldığı "Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti'nin 60. Bağımsızlık Yılı ve Cumhuriyetin 59. Yılı" kutlaması etkinliğinde yaptığı konuşmada, Tanzanya'nın, Türkiye'nin sağlık, eğitim ve su sektörlerinin geliştirilmesine yönelik devam eden katkısı için büyük minnettarlık duyduğunu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye Maarif Vakfının (TMV) bu başarılarının mihenk taşı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her koşulda ülkesinin dostu olduğunu ve bu nedenle uluslararası ortakları arasında özel bir yeri olduğunu vurgulayan Mohamed, şunları kaydetti:

"Ticaret ve yatırımlar konusunda Türkiye, yakın ve güvenilir ortaklarımızdan biridir. Ülkemizdeki Türk yatırımcılar aracılığıyla Tanzanya'nın sanayileşme hamlesini destekleyen ülkelerden biri olmuştur. Tanzanya'da çok büyük yatırım fırsatları var. Bu vesileyle, tarımsal işleme, ilaç, altyapı, mavi ekonomi, inşaat, turizm ve konaklama endüstrisi, imalat, yenilenebilir enerji, madencilik ve tarım olmak üzere bir dizi sektörde yatırım yapmak amacıyla daha fazla Türk yatırımcıyı Tanzanya'ya gelmeleri için memnuniyetle davet etmek istiyorum."

Tanzanya hükümetinin özel sektörle iş birliği içinde, özel sektörü koruyacak ve büyümesi için elverişli bir ortam yaratacak politikalar geliştirdiğini belirten Mohamed, ülkesinde iş kurma ve iş yapma kolaylığının sağlanması amacıyla hukuk, maliye ve kamu hizmeti sektörlerinde büyük reformlar yapılmakta olduğunu anlattı.

Mohamed, Türkiye'nin Tanzanya'ya yalnızca kaynakları olabildiğince ucuza elde edebileceği bir yer olarak değil, aynı zamanda kalkınma çabaları çerçevesinde bir ortak olarak saygıyla yaklaşmasından dolayı da çok mutlu olduklarını vurguladı.

Bakan Adil Karaismailoğlu'nun yanı sıra yabancı misyon temsilcileri, diplomatlar ve birçok davetlinin katıldığı etkinlikte, Tanzanya'dan gelen dans grubu yerel danslar sergiledi.

Tanzanya, Yatırım, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed, Türk yatırımcıları ülkesine davet etti - Son Dakika


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