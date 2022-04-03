Tanzanya'nın ilk yerli elektrikli aracı tanıtıldı - Son Dakika

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da üretilen ilk elektrikli aracın tanıtımı yapıldı.

Elektrikli aracı tasarlayan Tanzanyalı ünlü karikatürist Ally Masoud Nyomwa, Darüsselam'daki bir otelde gerçekleştirilen tanıtım töreninde yaptığı açıklamada, atılan adımın önemli bir teknolojik gelişme olduğuna dikkati çekti.

"Masoud Kipanya" olarak da tanınan karikatürist Nyomwa, tanıtımını yaptığı ve Kaypee Motors şirketince üretilen aracın, "ülkenin ilk yerli elektrikli aracı" olduğunu belirtti.

Nyomwa, ilk defa tanıttığı yerli elektrikli aracının kendi fikri olduğunu ve tamamlamasının 11 ay sürdüğünü aktardı.

"KP A72ev" olarak isimlendirilen elektrikli aracın çevreye zarar vermediği bilgisini paylaşan Nyomwa, "Yük taşımacılığı için tasarlanan bu araç, şarj edilebilen güçlü bir araç." dedi.