Tanzanya'da otobüs kamyonla çarpıştı: 5 ölü, 54 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Tanzanya'da otobüs kamyonla çarpıştı: 5 ölü, 54 yaralı

03.09.2022 19:08
Tanzanya'da otobüs kamyonla çarpıştı: 5 ölü, 54 yaralı

Tanzanya'nın kuzeyindeki Shinyanga bölgesinde otobüs ve kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi yaralandı.

Tanzanya'nın kuzeyindeki Shinyanga bölgesinde otobüs ve kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi yaralandı.

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'nın kuzeyindeki Shinyanga bölgesinde bir otobüs ve kamyon çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edilmesi üzerine yetkililer, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 54 kişinin yaralandığını bildirdi. Shinyanga Polis Sözcüsü Leonard Nyandahu, çarpışmanın Mwanza bölgesinden Darüsselam'a giden otobüsün kamyonla çarpışması sonucu meydana geldiğini söyleyerek, kazanın otobüs şoförünün aşırı hız yapmasından kaynaklı olduğunu bildirdi.

Olayda yaralanan 54 kişi hastaneye kaldırılırken, yetkililer yaralılar içerisinde durumu ağır olanların da olduğunu söyledi. - DARÜSSELAM

YORUMLAR
500
Mozambik'te 11 sivil kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü Mozambik'te 11 sivil kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü 10 YIL SONRA SARI GAGALI LEYLEK SEVİNCİ 10 YIL SONRA SARI GAGALI LEYLEK SEVİNCİ
Kaynak: İHA

Tanzanya, Afrika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tanzanya'da otobüs kamyonla çarpıştı: 5 ölü, 54 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da manşetleri süsledi: Bir gece ansızın gelebiliriz
18:09 AB'den Avrupa'nın gazını kesen Rusya'ya 'sözleşme' tehdidi: Harekete geçeriz
17:41 AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanıyordu! Tekrar gözaltına alınan Ünsal Ban cezaevine gönderildi
16:51 Engelli taklidi yapan yolcunun tekerlekli sandalyesinden 13 kilogram uyuşturucu çıktı
16:48 Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı
16:48 ABD'de nişanlısıyla yaşayan haber spikeri, evinde başka bir kadının iç çamaşırını bulmasının ardından yaşamını sonlandırdı
16:20 TikTok fenomeni Ece Ronay, verdiği göğüs dekoltesiyle beğeni yağmuruna tutuldu
16:10 CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuk olduğu MasterChef'e bisikletle giriş yaptı
15:51 Vatandaşlar indirimdeki fritöz için birbirine girdi! Bir kadının biber gazıyla tehditler savurması dikkat çekti
15:46 Barbie bebeğe benzemek için 50 bin dolar harcayan ünlü fenomen Mz. Dani, kendisine göre sevgili bulamamaktan dolayı isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 19:08:09. #1.11#
SON DAKİKA: Tanzanya'da otobüs kamyonla çarpıştı: 5 ölü, 54 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement