Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'nın kuzeyindeki Shinyanga bölgesinde bir otobüs ve kamyon çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edilmesi üzerine yetkililer, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 54 kişinin yaralandığını bildirdi. Shinyanga Polis Sözcüsü Leonard Nyandahu, çarpışmanın Mwanza bölgesinden Darüsselam'a giden otobüsün kamyonla çarpışması sonucu meydana geldiğini söyleyerek, kazanın otobüs şoförünün aşırı hız yapmasından kaynaklı olduğunu bildirdi.

Kaynak: İHA

Tanzanya, Afrika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tanzanya'da otobüs kamyonla çarpıştı: 5 ölü, 54 yaralı - Son Dakika

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