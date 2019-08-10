Tanzanya'nın Morogoro kentinde bir petrol tankerinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 57...
7 dakika önce
Tanzanya'nın Morogoro kentinde bir petrol tankerinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 57 kişi yaşamını yitirdi.
Tanzanya Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:50 Kaynak: AA
'nın Morogoro kentinde bir petrol tankerinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 57 kişi yaşamını yitirdi.
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