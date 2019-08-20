Son Dakika Haberleri: Tanzanya timsahlarını satışa çıkarıyor
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Tanzanya timsahlarını satışa çıkarıyor

1 saat önce

Tanzanya köylerine düzenlenen son timsah saldırıları sonrası ülkede bulunan timsahların yüzde 10'unu satma kararı aldı.

Tanzanya timsahlarını satışa çıkarıyor, System.String[]
Tanzanya köylerine düzenlenen son timsah saldırıları sonrası ülkede bulunan timsahların yüzde 10'unu satma kararı aldı.

Köylere düzenlenen son timsah saldırıları sonrası Tanzanya Turizm ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ülkede bulunan timsahlarının yüzde 10'unu satma kararı aldı. Ülkede değişik bölgelerde timsah saldırılarının arttığı bilinirken, insanlara yönelik saldırıların yanı sıra tarlalara saldırı nedeniyle mal kayıpları yaşanıyor. - BRÜKSEL
Tanzanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:42 Kaynak: İHA
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