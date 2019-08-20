Tanzanya timsahlarını satışa çıkarıyor
1 saat önce
Tanzanya köylerine düzenlenen son timsah saldırıları sonrası ülkede bulunan timsahların yüzde 10'unu satma kararı aldı.
Tanzanya Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:42 Kaynak: İHA
köylerine düzenlenen son timsah saldırıları sonrası ülkede bulunan timsahların yüzde 10'unu satma kararı aldı.
Köylere düzenlenen son timsah saldırıları sonrası Tanzanya Turizm ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ülkede bulunan timsahlarının yüzde 10'unu satma kararı aldı. Ülkede değişik bölgelerde timsah saldırılarının arttığı bilinirken, insanlara yönelik saldırıların yanı sıra tarlalara saldırı nedeniyle mal kayıpları yaşanıyor. - BRÜKSEL
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan kayyum açıklaması: Müdahale kaçınılmaz Üç belediyeye kayyum atanmasına HÜDA PAR'dan eleştiri geldi ABD, Esad rejiminin Türk konvoyuna yaptığı saldırıyı kınadı Adalet sarayı önünde açıklama yapmak isteyen HDP'lilere polis müdahalesi