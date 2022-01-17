Tanzanya ve Burundi, 900 milyon dolarlık demir yolu projesine imza attı - Son Dakika

Doğu Afrika ülkelerinden Tanzanya ve Burundi'nin 900 milyon dolarlık demir yolu projesi için anlaşmaya vardığı bildirildi.

Tanzanya basınındaki habere göre, demir yolu hattı, Tanzanya'nın Uvinza şehri ile Burundi'nin Gitega kentini birbirine bağlayacak.

Tanzanya ile Burundi arasında inşa edilmesi planlanan 282 kilometrelik demir yolu projesi için iki ülke Maliye ve Ulaştırma bakanlıkları arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Doğu Afrika ülkelerindeki ticaret ve iş birliğinin güçlendirilmesini amaçlayan demir yolu hattı için 900 milyon dolar bütçe ayrıldı.

Projenin ne zaman başlayacağı ya da tamamlanacağına dair açıklama yapılmadı.