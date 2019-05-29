Tanzanya ve Zambiya'dan 1,5 milyar dolarlık petrol boru hattı projesi

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Meteoroloji açıkça uyardı: Hastalar, çocuklar ve yaşlılar dışarı çıkmasın!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pedofili ile suçlanan kitabın yazarı için harekete geçti