Tanzanya, yaban hayvanı ihracatı yasağını geçici olarak kaldırdı

Tanzanya Yaban Hayatı Yönetimi Kurumundan yapılan açıklamada, " Hükümet , yasağın uygulanmasından bu yana yaban hayvanı ihracatı konusunu değerlendirdi ve yasağı kaldırdı." ifadesi kullanıldı.

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya , ülkedeki hayvanları ve kuşları korumak için 6 yıldır yürürlükte olan yaban hayvanı ihracatı yasağını geçici olarak kaldırdığını duyurdu.

Kaynak: AA

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