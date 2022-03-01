Tanzanya, Zanzibar Adası'nda mahsur kalan 900 Ukraynalı turiste yardım edecek - Son Dakika
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Tanzanya, Zanzibar Adası'nda mahsur kalan 900 Ukraynalı turiste yardım edecek

01.03.2022 23:11
Tanzanya, Zanzibar Adası'nda mahsur kalan 900 Ukraynalı turiste yardım edecek

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya, Zanzibar Adası'nda mahsur kalan ve ülkesine dönemeyen yaklaşık 900 Ukraynalıya yardım için çalışma başlattı.

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya, Zanzibar Adası'nda mahsur kalan ve ülkesine dönemeyen yaklaşık 900 Ukraynalıya yardım için çalışma başlattı.

The Citizen gazetesinin haberine göre, turistik amaçla Zanzibar Adası'na gelen 900 Ukraynalı, Rusya'nın saldırıları sonrası ülkesine dönemeyince yerel hükümetten yardım istedi.

Zanzibar hükümeti, parası biten ve konaklama masraflarını karşılamakta zorlanan kişilere geçici konaklama sağlanması için temaslara başladı.

Zanzibar Başkanı Hüseyin Mwinyi, "Aldığımız bilgilere göre, evine dönemeyen ve yardım isteyen yaklaşık 900 Ukraynalı turist var. Kendilerine nasıl yardım edebileceğimize ilişkin otel sahipleriyle görüşmelere başladık." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin ardından ülkedeki hava sahası sivil uçaklara kapatılmıştı.

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Tanzanya, Citizen, Afrika, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tanzanya, Zanzibar Adası'nda mahsur kalan 900 Ukraynalı turiste yardım edecek - Son Dakika


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