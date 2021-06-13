Tanzanya Zanzibar Maarif Okullarında mezuniyet programı düzenlendi - Son Dakika

Tanzanya'ya bağlı özerk bölge Zanzibar Adası'ndaki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Zanzibar Okullarında, lise bitirme ve üniversiteye geçiş sınavı niteliğindeki Form 6 sınavı nedeniyle program düzenlendi.

Türkiye Maarif Okulları Zanzibar kampüsünde gerçekleştirilen mezuniyet programına Zanzibar Özerk Bölgesi Başkanı Hüseyin Ali Mwinyi'nin eşi Mariam Mwinyi, Zanzibar Eğitim Bakanı Simai Mohammed Said, Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Ayşen Gürcan katıldı.

Öğrencilerin iki ülkenin milli marşlarını okumasıyla başlayan tören, şiirler, şarkılar ve tiyatro gösterisiyle devam etti.

Programda konuşan Mwinyi, "Bu program sadece Maarif Okulları heyeti için değil, ülkemizde eğitim sektörünün gelişiminde hepimiz için çok önemli" dedi.

Mwinyi, okulun açılması dolayısıyla TMV ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Lise eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve onur belgesi almaya hak kazanan öğrencilere belgeleri, Zanzibar Başkanı'nın eşi Mwinyi tarafından takdim edildi.