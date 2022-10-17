Hassan, "Geita bölgesindeki bir hastanede ayda bin bebek doğduğu söylendi. "Üç yıl sonra kaç sınıfa ihtiyacımız olacak? Kaç ton gıdaya ihtiyaç duyulacak?" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Tanzanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tanzanyalı kadın devlet başkanından 'doğumları kontrol altına alın' çağrısı - Son Dakika

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