Tanzanyalı kadın eğlence dönüşü boğazından bıçaklandı - Son Dakika
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Tanzanyalı kadın eğlence dönüşü boğazından bıçaklandı

29.08.2022 15:14
Tanzanyalı kadın eğlence dönüşü boğazından bıçaklandı

Tanzanyalı kadın eğlence dönüşü boğazından bıçaklandı Esenyurt'ta kan donduran görüntülerİSTANBUL Esenyurt'ta dün gece eğlenceden çıkan Afrikalı kadın, boğazından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Tanzanyalı kadın eğlence dönüşü boğazından bıçaklandı

Esenyurt'ta kan donduran görüntüler

İSTANBUL Esenyurt'ta dün gece eğlenceden çıkan Afrikalı kadın, boğazından bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahıs yaşam mücadelesi verirken, kadının kanlar içerisinde yerde kaldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Koza Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, eğlenceden çıkarak evine dönen Tanzanya uyruklu Norah K. isimli kadın, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından boğazından bıçaklanarak ağır yaralandı. Kadın kanlar içinde yerde kalırken, saldırgan kaçarak kayıplara karıştı. Bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edilirken, yaralı Norah K. hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin olduğunu belirtilirken, kanlar içinde yerde kaldığı o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Esenyurt'ta eğlenceden dönen Tanzanyalı kadın boğazından bıçaklandı Esenyurt'ta eğlenceden dönen Tanzanyalı kadın boğazından bıçaklandı TERK EDİLİNCE EVİ ATEŞE VERDİ TERK EDİLİNCE EVİ ATEŞE VERDİ
Kaynak: İHA

Esenyurt, Koza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tanzanyalı kadın eğlence dönüşü boğazından bıçaklandı - Son Dakika

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