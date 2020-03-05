Tanzanyalı yetimler Balıkesirli iş adamının hibe ettiği makineyle çit teli örüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tanzanyalı yetimler Balıkesirli iş adamının hibe ettiği makineyle çit teli örüyor - Son Dakika

Tanzanyalı yetimler Balıkesirli iş adamının hibe ettiği makineyle çit teli örüyor

6 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, iş adamı Coşkun Sever'in fabrikasında üretilerek Tanzanya'da bir yetimhaneye hibe edilen makine sayesinde, yetimhanede kalan gençler iş sahibi oldu.

Tanzanyalı yetimler Balıkesirli iş adamının hibe ettiği makineyle çit teli örüyor, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, iş adamı Coşkun Sever'in fabrikasında üretilerek Tanzanya'da bir yetimhaneye hibe edilen makine sayesinde, yetimhanede kalan gençler iş sahibi oldu.

Sever tarafından "Bir vida da sen sık, bir kaynak da sen yap" sloganıyla başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında, yaklaşık 4 ay önce tel örme makinesi üretildi.

Tanzanya'ya gönderilen makinenin kurulumu, 7 saatlik uçak yolculuğuyla Darüsselam kentine ulaşan Sever tarafından yapıldı ve yetimhanedeki gençlere bir hafta eğitim verildi.

Coşkun Sever, gazetecilere yaptığı açıklamada, makinenin, Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu'nun eşi Yeşim Maço Davutoğlu ile yetimhanedeki gençler tarafından karşılandığını bildirdi.

Makineyi Tanzanya'daki bir fabrikada çalıştırdıklarını anlatan Sever, kurulum aşamasında Büyükelçi Davutoğlu ve eşinden çok yardım gördüklerini dile getirdi.

Eğitim verdikleri gençlerin yetenekli olduğunu görmekten ayrıca mutluluk duyduklarını kaydeden Sever, şöyle konuştu:

"Tahmin edemeyeceğimiz derecede çok çabuk öğrendiler. Tel örme makinesi, çevre güvenliğinde kullanılan tellerin üretimini yapıyor. Amacımız, üretimden ziyade yetimhanedeki çocuklarımızın, Yeşim hanımın himayesindeki çocukların bir meslek sahibi olması, sokaklarda dilencilikten kurtulması. Ekonomiye katkı sunması açısından çok önemliydi. Tanzanya'da insanların milli gelirleri çok düşük. Tanzanya'da iş yapan iş adamlarımız ve oradaki yetimhanedeki çocuklar, bu makineyi gördükleri zaman böyle bir proje ile yapılan bir makinenin gelmesinden inanılmaz derecede mutlu oldular."

Balıkesir, Tanzanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:28 Kaynak: AA
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